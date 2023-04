Nantes : "C'est scandaleux", réagit Michel Ménard après les dégradations du parking du Département

Les images témoignent de la violence de la scène autant que de la détermination des personnes impliquées. En début de soirée ce vendredi, plusieurs individus ont réussi à pénétrer dans le sas de sécurité menant au parking du Conseil départemental de Loire-Atlantique, situé tout à côté de la préfecture de région. Des caméras, lecteurs de cartes ont été cassés et du bois a été incendié. "C'est scandaleux", réagit le président du Département, Michel Ménard, qui anticipe plusieurs milliers d'euros de réparations.

"Les casseurs ne rendent pas service à la lutte légitime contre la réforme des retraites"

Le successeur de Philippe Grosvalet s'est empressé de "condamner avec la plus grande fermeté ces dégradations" intervenues lors de la manifestation contre la décision du Conseil constitutionnel validant l'essentiel de la réforme des retraites. "Les casseurs ne rendent pas service à la lutte légitime contre la réforme des retraites, déplore l'élu. C'est en contradiction totale avec le message passé par les organisations syndicales qui agissent de façon remarquable, dans le calme, le respect mais de façon déterminée. Heureusement, ces dégradations sont assez limitées car ils n'ont pas réussi à entrer dans le garage mais seulement dans un sas et ont ensuite été barrés par une grille qu'ils n'ont pas pu franchir."

L'évaluation de l'ampleur des dégâts sera effectuée dès lundi matin. Avant que des travaux, dont la facture sera à la charge du Département et donc des contribuables, ne commencent. "C'est vraiment détestable de voir que l'argent public sert à payer des réparations de dégradations faites par des casseurs comme ça, s'insurge Michel Ménard. Ils s'attaquent d'une façon générale aux institutions alors qu'elles sont là d'abord pour fournir les services publics qui bénéficient en premier lieu aux plus modestes et fragiles. Ce sont eux les premiers pénalisés et c'est vraiment dramatique."