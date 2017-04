Nantes/Carnaval 2017 : "des étincelles dans les yeux des enfants"

Le succès populaire du carnaval de Nantes ne se dément pas. Des milliers de personnes ont assisté ce dimanche après-midi au défilé des chars et des grosses têtes. Une ambiance de fête, en dépit d'une météo menaçante et d'un trajet raccourci de plus d'1km.

Rires, déguisements, bonbons et confettis. Carnaval 2017 réussi malgré un tracé réduit (1,6 km au lieu des 2,7 habituels). Question de sécurité disent les autorités, des dizaines de policiers et gendarmes patrouillent pour l'occasion.

Aurélie, Chloé et Charlotte les trois reines de Nantes ravies d'être perchées sur leur char, elles ont l'enthousiasme communicatif et racontent leur plaisir d'être là :

Donner des étincelles dans les yeux des petites filles et des petits garçons, la bonne humeur, l'entente entre les carnavaliers, on redevient nous-même des enfants, c'est génial- les reines de Nantes

Le théme : les arts et métiers,14 chars, il y en a pour tous les goûts.

Nuages persistants, 16 petits degrés à la météo et malgré tout des centaines de spectateurs amassés le long du défilé.

Edition 2017 du #carnaval de #nantes. Des centaines de personnes le long du parcours. pic.twitter.com/1rnIRDeAVH — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 2, 2017

Le défilé mobilise cette année quelques 300 carnavaliers.

La suite de la semaine carnavalesque à Nantes : animation mercredi après-midi cours Saint-André pour les enfants, et carnaval de nuit samedi prochain.