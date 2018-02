En Loire-Atlantique, plus d'un millier de personnes célèbrent ce jeudi soir le Nouvel An Chinois ou son équivalent vietnamien la Fête du Têt. Finie l'année du Coq, bonjour l'année du Chien. Des Réveillons très différents que l'on soit avec ou sans sa famille.

Nantes, France

Ce jeudi soir à minuit, l'année du Coq cède la place à l'année du Chien. Le calendrier chinois est un calendrier lunaire qui porte chaque année un nom d'animal. Il y en a douze au total, toujours dans le même ordre : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. La légende dit que le chat s'est fait berner par le rat qui a préféré le laisser dormir plutôt que de le réveiller pour l'accompagner rendre visite à Bouddha. N'en déplaise aux amoureux de ces bêtes à ronron, il n'y a donc pas de chat dans le calendrier chinois.

300 étudiants Chinois à Nantes

En Loire-Atlantique plusieurs centaines de personnes réveillonnent donc en ce 15 février. La communauté asiatique du département est essentiellement regroupée sur Nantes. D'après les représentants de la pagode vietnamienne de Saint-Herblain, elle compterait environ un millier de personnes, dont plusieurs rescapés des boat-people arrivés à la fin des années 70. L'association Atlantique Nantes Chine précise qu'il y a aussi sur Nantes quelques 300 étudiants Chinois. Venus se former ou se perfectionner à Audencia, Centrale Nantes, l'Ecole du Bois, l'Institut d'Etudes Administratives ainsi qu'au Centre International des Langues.

Yang Bi suit des cours de managment à l'école Audencia sur le campus du Tertre à Nantes. © Radio France - Pascale Boucherie

Yang Bi venue perfectionner ses connaissances en managment sur le campus du Tertre à Audencia passe le Réveillon entre amis dans un petit appartement étudiant autour de quelques plats traditionnels chinois.

Yao Yu fêtera le Nouvel An Chinois avec deux jours de décalage pour être auprès des siens. © Radio France - Pascale Boucherie

Yao Yu elle, attendra samedi. Chinoise récemment mariée à un Français, Yao Yu travaille à l'Institut des Etudes Administratives. Elle prend l'avion tous les ans pour rejoindre sa famille en Chine, non loin de la frontière coréenne. Elle sait d'ores et déjà que son repas de fête sera agrémenté de raviolis un peu spéciaux, avec des pièces de monnaie à l'intérieur ça porte bonheur paraît'il !

A l'intérieur de la pagode vietnamienne de Saint-Herblain. Chaque enveloppe rouge contient une petite pièce. Symbolique mais très apprécié ! © Radio France - Pascale Boucherie

Le Nouvel An de Kim Damerose, lui est très festif. Elle célèbre la fête du Têt à la pagode vietnamienne de Saint-Herblain - la seule et unique de tout le grand ouest. 400 personnes attendues, repas copieux, et le même décor qu'en Asie : des offrandes à Bouddha et des étrennes dans une petite enveloppe rouge accrochée aux branches d'un cerisier.

Le Nouvel An Chinois se célébrera aussi samedi soir salle festive de Nantes Nord à l'invitation de l'association "Amitié Vietnam Loire-Atlantique" . 250 personnes sont attendues.