Nantes : une association catholique traditionaliste maintient ses messes malgré le confinement

Dimanche, à Nantes, la messe de l'association traditionaliste catholique Saint-Pie V a rassemblé une vingtaine de personnes. L'abbé et président de l'association assure qu'il respectait la loi. En fait, les fidèles n'avaient pas le droit de se déplacer pour cette raison.

Le déplacement pour se rendre sur le lieu interdit

Le site du gouvernement précise que les lieux de culte restent ouverts, et qu'on ne "peut pas participer à un rassemblement de plus de 20 personnes" . Ce pourquoi l'abbé Guépin assure être dans les règles. Mais la préfecture a précisé à France Bleu Loire Océan que _s_i le rassemblement dans l'église n'était sur le papier pas interdit, la dérogation ne permet pas de se déplacer pour se rendre dans un lieu de culte pour raisons personnelles.

L'abbé assure que les messes continueront

Contacté plus tôt dans la journée, l'abbé Guépin a assumé la prise de risque en rassemblant ces fidèles, et assuré que les messes continueraient de se dérouler "avec 20 personnes au maximum, pour respecter la loi, et en réalisant les gestes barrières contre l'épidémie".