Saint-Aignan-Grandlieu : les employés de la zone d'activité confrontés à la vague de chaleur

La vague de chaleur ne fait que commencer. Le thermomètre affichait 33 degrés ce mercredi à Nantes, 34 ce jeudi. Mais le pic est prévu pour vendredi avec des températures qui pourront atteindre les 39 degrés.

C'est pire en centre-ville et dans certains quartiers très urbanisés qu'on appelle des îlots de chaleur. C'est le cas par exemple de la zone d'activités près de l'aéroport de Nantes. Dans certaines entreprises, la chaleur y est étouffante.

La seule solution, c'est de venir travailler un peu plus tôt le matin" Mandy

A l'heure du déjeuner, beaucoup d'employés de la zone d'activité se retrouvent au restaurant d'entreprise. Sous ce soleil de plomb, difficile de trouver une place à l'ombre. "On souffre, concède Mandy en finissant sa salade de fruits. Elle travaille dans une usine de fabrication de vernis où il n'y a pas de climatisation. "C'est difficile, surtout quand on travaille en laboratoire et que l'on est obligé de porter une blouse qui tient chaud. La seule solution, c'est de venir travailler un peu plus tôt le matin".

Si certains supportent mal la chaleur, d'autres préfèrent relativiser. "Si ça reste comme ça, c'est supportable, confie Richard, technicien dans la même entreprise. On aère et on s'adapte."

Un îlot de chaleur

Dans cette zone d'activité, le béton s'étend à perte de vue, de quoi créer un îlot de chaleur. Et nombreux sont les salariés qui déplorent le manque de verdure. "On ne pousse pas forcément à avoir une climatisation, mais au moins utiliser ce que la nature peut nous apporter, explique Julie, employée administrative. "Plus d'arbres et moins de bitume : c'est déjà un premier pas qui ne coûte pas très cher."

De son côté, la direction de l'usine précise que l'installation d'une climatisation coûte 40.000 euros et espère pouvoir en installer une au plus vite.