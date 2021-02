Nantes : de longues files d'attente devant les magasins

Place du Commerce, 16 h 30. Devant les magasins de chaussures ou de jeux vidéo, les files d'attente font plusieurs dizaines de mètres. Stéphanie attend avec sa famille avant d'entrer. "Il y a beaucoup de monde dans le centre-ville, raconte-t-elle. On a encore une dizaine de personnes devant nous. On tient à faire la queue car il y a moins de monde que devant d'autres magasins et on veut faire plaisir à notre fils."

Place Royale, 16 h 45. Des airs d'été au pied de la fontaine de la place Royale. Des enfants jouent avec des bulles de savon, des jeunes sont assis au bord de l'eau pour manger un goûter. Le mercure affiche une petite dizaine de degrés. Pendant ce temps, de nombreuses personnes défilent, sacs à la main. Il reste à peine plus d'une heure pour faire les soldes.

Une rue Crébillon noir de monde ce samedi 6 février à Nantes. © Radio France - François Ventéjou

Rue Crébillon, 17 h. "J'ai rarement vu autant de monde", s'étonne Daniel qui attend devant une boutique. Pour lui pas de doute, c'est à cause de la fermeture des centres commerciaux : "C'est les vases communicants entre les galeries et le centre-ville, mais je pense que les commerçants du centre-ville sont très heureux." Julie est la responsable de la boutique Bérénice : "Le flux de clients est plus dense que les semaines passées, et dans la rue on se rend bien compte qu'il y a plus de monde."

Rue du Calvaire, 17 h 15. Devant le magasin Bershka, la file d'attente atteint près de cinquante mètres. "Ça fait bien plus d'une demi-heure qu'on attend, explique Miléna, plus qu'à quelques mètres de l'entrée avec son amie. On était vraiment déterminées pour venir à Bershka car on a vu des articles sur internet, et comme on vient du Vignoble, on ne va pas faire demi-tour, on attend." "On serait plus facilement allées dans des centres commerciaux, ajoute Lucile. Mais du coup, on va à Nantes."

On a ouvert la seconde caisse et c'est assez exceptionnel

Rue du Calvaire 17 h 25. Dans le magasin Pimkie, Élisa, vendeuse, n'a pas le temps de souffler. "On a beaucoup, beaucoup de monde, c'est très compliqué de vouloir faire rentrer tout le monde. On a ouvert la seconde caisse et c'est assez exceptionnel." Dans la queue, Virignie attend avec sa fille depuis quinze minutes. "C'est vraiment parce que je suis une bonne mère", s'amuse-t-elle.

Rue du Calvaire 17 h 30. À trente minutes du couvre-feu, la file d'attente devant la boutique Zara compte encore une bonne vingtaine de clients. Une vendeuse sort du magasin pour prévenir : vous ne pourrez pas tous rentrer avant la fermeture. "Ils sont susceptibles d'attendre pour rien, je préfère les prévenir."