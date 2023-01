VIDÉO - Nantes : débordé par les demandes, le Secours populaire n'accueille plus de nouveaux bénéficiaires

Sur les deux derniers mois de l'année 2022, le Secours populaire de Nantes a vu sonner à sa porte plus de 400 familles passant ainsi de 1.350 à près de .1800 bénéficiaires recensés. Mais trop, c'est trop. L'association a pris la décision de ne plus accueillir de nouveaux bénéficiaires depuis le 2 janvier. "C'est une décision qui a été difficile à prendre mais ce n'est plus tenable compte-tenu de l'épuisement de nos bénévoles" explique Danièle Alexandre, la secrétaire générale de l'association en Loire-Atlantique, invitée ce mercredi de France Bleu Loire Océan.

ⓘ Publicité

Par ailleurs, les délais pendant lesquels on perçoit les aides ont été raccourcis de 23 à 18 mois pour permettre à d'autres d'en bénéficier ensuite. Des permanences spéciales "étudiants" ont été ouvertes le samedi pour soulager les bénévoles déjà surchargés par le passage des familles en semaine.

L'association doit aussi faire face à une baisse de ses ressources en nourriture : "Des dotations promises par l'union européenne n'ont pas été tenues", explique Danièle Alexandre et il y a la problématique de la "ramasse" chaque soir aux supermarchés. "De plus en plus de personnes vont acheter les produits mis en promotion le soir, du fait des dates courtes, les gérants de magasins gèrent aussi leurs stocks au plus près, certains ferment des chambres froides pour faire des économies et en bout de chaine, ce sont les associations qui ne récupèrent plus autant de denrées" constate la responsable de l'association en Loire-Atlantique.

"Auparavant, on récupérait des denrées périssables à J+2 ou J+3. Désormais les produits qu'on récupère sont périmés le lendemain, on les prend le soir et on les jette le matin."

Pour l'instant la taille des "paniers" servis aux bénéficiaires n'a pas été rognée, mais "pour combien de temps ?" se demande Danièle Alexandre.