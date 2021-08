Nantes : dernier repas au restaurant avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire

La terrasse de ce restaurant est remplie ce dimanche, pas une place disponible pour profiter des quelques rayosn de soleil. Attablés sous un des imposants parasols, Céline attend son plat avec son mari. Ils ont pris une belle entrecôte avec des frites. Le couple n'a pas de pass sanitaire et veut profiter de cette dernière journée au restaurant.

"On fera des plats à emporter, c'est pas grave on va gérer, lâche-t-elle. C'est dommage, mais bon c'est comme ça et on assume notre choix." Derrière ses lunettes de soleil, elle semble résignée mais il est hors de question pour eux de se faire vacciner ou de faire un test PCR ou antigénique tous les trois jours.

Céline et son mari "assument leur choix", celui de s'opposer au pass sanitaire © Radio France - Matthieu Bonhoure

Pas de vaccin ni de tests

Ils sont arrivés en vacances à Nantes ce samedi, deux jours seulement avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire. "C'est pour les lieux culturels que ça nous embête le plus", explique-t-elle. Sur la terrasse en face, c'est une ambiance fruits de mer.

Une dernière entrecôte avec des frites pour ce dernier repas au restaurant © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Je ne ferai rien, s'exclame Maya. Si on ne m'accepte pas, tant pis", lâche-telle en remuant les falafels dans son assiette. Tout sourire, elle explique qu'elle ne veut pas se faire vacciner, ni se faire tester.

Seul sans pass sanitaire

Seul problème, la décision n'est pas du ressort des restaurateurs. Les autorités vont contrôler des restaurants et des cafés pour vérifier que toutes les personnes présentes sont en possession de leur pass sanitaire.

Les terrasses ne sont pas toutes remplies, mais beaucoup sur les tables n'ont pas encore de pass sanitaire © Radio France - Matthieu Bonhoure

Sur une aitre terrasse, Clément est avec sa compagne. Les deux sirotent un expresso. Lui mange son petit carré de chocolat. "Je me suis fait un peu surprendre", précise-t-il. Avec sa grande barbe bien taillée, il se rassure avec sa seconde dose à la fin du mois d'août. Mais sa compagne semble passablement énervée de devoir se priver pour lui.

Garder espoir

"Exceptionnellement, peut-être pour aller dans des endroits spécifiques, mais sinon je vivrais sans bar et restaurant pendant quelques jours", raconte Clément. Avec sa compagne, ils profitent de ce dernier repas. Elle est un peu embêtée qu'il n'ait pas son pass sanitaire, mais ils "feront avec".

Dans un autre restaurant du centre-ville de Nantes, il y a une autre question, celle de la logistique. "On a en moyenne 400 couverts donc ça va faire beaucoup de pass à scanner, raconte Joyce Van Eeckhout, directrice adjointe du Maria. On y croit, je pense qu'il y aura quand même du monde qui va venir."