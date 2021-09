Nantes : des balades en vélos triporteurs pour les personnes âgées pour découvrir ou redécouvrir la ville

Des personnes âgées en balade à bord de vélo triporteur, vous les avez sans doute croisées ces derniers jours, en centre-ville de Nantes, dans le secteur du Jardin des plantes ou des Machines de l'île. Depuis fin août et jusqu'à ce vendredi 10 septembre, ce sont quelque 140 personnes âgées, pensionnaires d'Ehpad, de résidences autonomies ou encore vivant chez elles, qui ont ou vont profiter de ces promenades dites intergénérationnelles.

Les maisons de retraite "La Madeleine" et "Hirondelle de Sèvre" sont à l'origine de cette opération, accompagnées par la mairie. Pour conduire ces triporteurs électriques, quelque 80 volontaires : des agents de collectivités, des bénévoles d'associations et même parfois quelques élus. En ce mardi, Abassia Hakem, déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale, pédale tout comme Marc, fonctionnaire, et Gwenaëlle de l'association Orpan.

"La gare, elle, est méconnaissable. Il y a des bistrots partout" - Esther, 90 ans

Esther, 90 ans, vit dans une maison de retraite nantaise depuis deux ans. Et dit-elle sa dernière visite en centre-ville de Nantes remonte à bien avant "car j'ai passé quelques temps à l'hôpital avant." En cette matinée très ensoleillée, installée dans le grand siège d'un vélo triporteur aux côtés d'Eveline, la nonagénaire a les yeux qui pétillent. "La gare, elle, est méconnaissable. Il y a des bistrots partout", commente-t-elle. Il faut dire que la gare et ses alentours ont fait avec de gros travaux ces dernières années. Le joyeux cortège passe aussi devant le miroir d'eau, juste devant le château des ducs de Bretagne.

Revoir le visage de leur ville et un sentiment de liberté

Elsa, l'animatrice-coordinatrice de l'événement, raconte que "c'est important pour eux de voir toute l'évolution de la ville dans laquelle ils ont grandi. Mettre des images sur ce qu'ils voient aux informations (...) Quand ils le voient en vrai, ça change tout." Hervé Moracin, le directeur de l'Ehpad "Hirondelle de Sèvre" précise qu'à 80% les résidents sont des Nantais.

Et au fil des balades, le constat est le même : les personnes âgées apprécient de redécouvrir - ou découvrir pour certaines - le visage d'aujourd'hui du centre-ville nantais. Et après des mois de confinements ou de visites réduites pour cause de coronavirus, se balader au grand air à travers la ville représente selon lui pour ces personnes "une sacrée bouffée d'oxygène." Eveline et Marguerite, elles, parlent "de liberté, de grand air. On revit." Incontestablement, ça fait du bien au moral.

Petite pause où on fait travailler les méninges : un quizz sur le Jardin des plantes et ses abords. © Radio France - Céline Loizeau

"La récompense, c'est le sourire des personnes" - Marc, un des volontaires pour pédaler

Pour Marc, volontaire pour pédaler, "la récompense, c'est le sourire des personnes" à la fin de la balade. Elle dure environ une heure et demi. Et lui aussi remarque les sourires des passants, les mains levées pour saluer les vélos triporteurs. "Ca attire l'œil, donc forcément les personnes âgées sont super contentes de voir qu'il y a de l'intérêt pour elles puisque c'est un public qui est délaissé habituellement", souligne Elsa.

Et pour agrémenter la balade, accompagnants comme personnes âgées, doivent ensemble relever quelques défis photos ou encore répondre à un quizz. Ce vendredi 10, l'équipe gagnante sera connue.

D'après Hervé Moracin, vu les retours très positifs, il est d'ores et déjà envisager d'organiser d'autres sorties de ce type à l'avenir.