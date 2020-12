VIDÉO - Nantes : des croquis des procès Dreyfus et Zola retrouvés et vendus aux enchères

Plus d'un siècle après, une centaine de croquis des procès d'Alfred Dreyfus et d'Emile Zola ont été retrouvés lors d'une expertise, à Nantes, et sont vendus, ce 8 décembre, à l'hôtel des ventes.