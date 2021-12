Nantes : des intégristes empêchent un concert jugé "sataniste"

Des catholiques intégristes ont empêché mardi soir la tenue d'un concert dans l'église Notre-Dame du Bon-Port. Le Lieu Unique avait programmé l'artiste suédoise Anna von Hausswolff que les manifestants jugeaient "sataniste". Anna von Hausswolff est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-metal et rock expérimental. Dans l'une de ses chansons "Pills", elle évoque l'addiction à la drogue et dit de manière symbolique avoir "fait l'amour avec le diable".

"Obscurantisme"

Selon Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie de Nantes, ce concert était organisé en accord avec l'évêché. Bassem Asseh commente : "Rien n’autorisait l’expression d’une telle censure. Ce n'est pas notre conception d'un projet de société fondé sur le dialogue et l'ouverture culturelle". Dans la soirée, Aymeric Seassau, adjoint à la Culture tweetait : "Cela nous renforce dans l'idée que face à l'obscurantisme, nous avons plus que jamais besoin de la lumière des arts et de la culture".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



