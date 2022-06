Nantes : des personnels de la résidence Orpéa dénoncent leurs conditions de travail et de salaires

Une douzaine de soignants ont débrayé à la mi-journée ce vendredi à Nantes. Ils ont manifesté quelques minutes devant le portail de la résidence de l'île de Nantes. Ils refusent de "payer pour les erreurs de leurs dirigeants" et dénoncent leurs conditions de travail et de salaires

Auxiliaires de vie, infirmières, ergothérapeutes : une douzaine de salariés de la résidence Orpéa de l'île de Nantes ont débrayé une demi-heure ce vendredi à l'appel de la CGT dans le cadre d'un mouvement national.

Le groupe Orpéa est la cible de plusieurs attaques ces derniers mois, aussi bien sur les conditions d'accueil des résidents, que sur les profits réalisés par les dirigeants.

Dans ce contexte, et après deux années de "crise Covid", la direction a annoncé qu'elle ne verserait pas cette année la prime d'intéressement (environ 700 euros par salariés à Nantes) D'où cette mobilisation qui va au-delà car le mal est profond et les sujets de colère nombreux.

"Cette prime c'est, compte tenu des bas salaires pratiqués par Orpéa, la seule possibilité de s'offrir des vacances" se désole Moïse Audiau, salarié de la résidence nantaise et élu CGT au plan national. "Orpéa prétend qu'ils font moins de bénéfices en 2021 mais il y a aussi tous les scandales qui éclatent dans la presse, or nous les salariés, on na pas à payer les fraudes des dirigeants ! rajoute le représentant du personnel.

Des salariés blessés par les scandales

Scandales financiers, bénéfices cachés d'un coté, manque de moyens et accusations de mauvais traitements de l'autre, les salariés ont l'impression d'être à la fois les dindons de la farce sur le plan financier et les boucs émissaires pour ce qui est du sort réservé aux résidents.

"Les accusations nous ont fait mal et continuent de nous faire mal" raconte Morganne, auxiliaire de vie référente "on fait des métiers de vocation, on est là pour les résidents, sinon on irait à l'usine, on n'est pas assez nombreux pour suivre chaque résident de manière individuelle comme on devrait, mais on fait au mieux chaque jour et c'est très frustrant" confie-t-elle encore, reconnaissant avoir été blessée par les accusations de maltraitance qui ont visé tout le groupe Orpéa (220 Ehpad en France).

C'est toute la politique du grand âge qu'il faut revoir -Mélodie, ergothérapeute

Au delà de la question même du fonctionnement des établissements Orpéa, ce mouvement de grève est aussi l'occasion de pointer du doigt le manque de moyens du secteur. Mélodie, ergothérapeute, dénonce "les promesses du gouvernement sur le projet "grand âge" qui n'avance pas, sur le nombre de soignants qui n'augmente pas."

Les salariés d'Orpéa dénoncent le non versement de la prime d'intéressement en 2022 © Radio France - Nicolas Crozel