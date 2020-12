Nantes : des policiers expriment leur ras-le-bol devant la préfecture

Une quarantaine de véhicules de police ont convergé vers la préfecture mercredi après-midi à Nantes. Il s'agissait d'un mouvement d'humeur organisé par des policiers de la "base" et non par un syndicat, plusieurs dizaines d'agents sont venus exprimer leur ras-le-bol après la manifestation de samedi à Nantes au cours de laquelle deux de leurs collègues ont été blessés et après les propos du chef de l'Etat sur les contrôles au faciès. Les fonctionnaires sont descendus de leur véhicule et sont restés debout, immobiles, de longues minutes devant les grilles de la préfecture.

Selon un représentant syndical qui soutient ce mouvement spontané, les policiers "se sont sentis lâchés" après l'interview d'Emmanuel Macron sur le média Brut vendredi et ils estiment que "la coupe est pleine".

Le cortège a quitté la place de la préfecture sirènes hurlantes avant d'emprunter le cours des 50 otages.