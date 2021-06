Nantes : des travaux tout l'été à Commerce

Qui dit été, à Nantes, dit travaux. Et d'autant plus cette année car un certain nombre a été repoussé l'été dernier à cause de la pandémie de covid 19. Ce mardi 1 juin, la métropole a présenté la liste des travaux ; plusieurs chantiers sont prévus autour de la place du Commerce.

Du 20 juin au 29 août

La ligne de tram 1 sera coupée du 20 juin au 29 août entre Commerce et son terminus, François Mitterrand. En arrivant de la gare de Nantes, il faudra descendre à Bouffay, puis rejoindre Hôtel Dieu (300 mètres à pied), d'où partira le bus qui desservira les arrêts dépourvus de tram.

Pendant cette période, l'arrêt "Commerce" de la ligne 1 sera totalement rénové et les quais allongés de 100 mètres de chaque côté afin de pouvoir y garer deux trams bout à bout. Des voies de tram neuves seront également posées entre cet arrêt et le suivant, "Médiathèque".

Les lignes 2 et 3 du tram n’écharperont pas tout l'été aux perturbations : elles seront coupées à "Commerce" du 19 juillet au 8 août et du 23 au 27 août. Des dalles seront posées au croisement des voies.