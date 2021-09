Nantes : difficile de faire respecter les gestes barrières à la fête foraine

Pas simple de faire respecter les règles dans cette belle ambiance festive. L'odeur de chichis et de barbe à pape monte au nez, les allées débordent de clients. À la fête foraine de Nantes, il y a un peu un goût du "monde d'avant" comme le dit Robi. Ce forain tient une grande attraction, depuis sa cabine vitrée il se réjouit de revoir autant de monde.

"Je ne vais pas le porter", tranche Olivier en parlant du masque. Dans la foule, passé le premier contrôle extérieur, ils sont nombreux à glisser le masque sous le menton ou dans la poche. "Je pense que les gens en ont marre, ça se voit que certains ne le portent pas, explique Charlotte. Après, la majorité fait l'effort."

Dans sa cabine vitrée, Robi est heureux de revoir du monde se presser pour découvrir son manège. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Manège sous pass sanitaire

Elle est venue avec son mari et son fils, c'est la première fois qu'ils profitent de cet événement. "On est surtout venu pour notre fils", explique son conjoint. La petite famille est heureuse de voir autant de monde. Certains laissent même l'impression de se réjouir de devoir jouer des coudes pour essayer de se tracer un chemin dans la foule.

Dans les allées l'ambiance reste bonne, personne ne semble vouloir gâcher la fête, même pas les agents de sécurité. Arnaud et Laura sont venus avec leurs trois enfants. "On aimerait pouvoir se passer du masque, mais on commence à avoir l'habitude", explique cette femme au-shirt rayé.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes chez Cindy, son manège est dans un espace clos © Radio France - Matthieu Bonhoure

Mais pour certaines attractions, la situation est un peu spéciale. Chez Cindy, le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes. Dans un espace clos, les clients s'installent pour plusieurs minutes d'une balade immersive. "On ne pouvait pas faire autrement", indique-t-elle derrière ses grandes lunettes de soleil.

Le temps

Les restrictions sanitaires n'empêche pas la foule d'être présente pendant le week-end © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les curieux se pressent à la caisse, ce dimanche seulement une personne n'avait pas son pass sanitaire pour faire l'attraction. La plupart du temps aucun soucis. "Le problème, c'est le temps que cela prend", regrette Cindy. Les gens n'ont pas encore pris l'habitude de dégainer leur QR code avant que se pose la question.

À chaque fois qu'elle lance u tour, elle se voit obligée de rappeler l'obligation de porter le masque. Pas toujours "évident" pour elle de devoir rappeler à l'ordre ses clients. Sur le stand de machines à sous à côté, Kim suit aussi cette directive. "Sans cela on ne serait pas là", détaille-t-elle." Heureusement pour Cindy, elle n'a que très peu de personnes sans pass sanitaire, sur la journée de dimanche, un seul cas dans cette situation.