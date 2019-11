Nantes est la métropole la plus attractive de France selon le baromètre Arthur Loyd

Nantes, France

"Nantes est la plus dynamique et la plus attractive des métropoles françaises". C'est le baromètre Arthur Loyd qui le dit à travers un communiqué publié mercredi. Il dévoile le palmarès de l'attractivité des grandes métropoles, celles qui comptent entre 500 000 et un million d'habitants. Pour la 3ème année consécutive, Nantes se positionne en tête devant Rennes et Grenoble.

Dynamisme du marché de l'emploi

L'étude du cabinet Arthur Loyd souligne la bonne santé de l'économie locale avec la création nette de 9500 emplois dans le secteur privé en 2018 et une croissance de l'emploi salarié de 21% depuis 2009 contre 6% en France. Croissance démographique, faible taux de chômage, filières économiques d'excellence (aéronautique, numérique, informatique), tous les ingrédients sont réunis pour mettre Nantes en tête de ce palmarès selon le responsable du département études et recherches d'Arthur Loyd (premier réseau français de conseil en immobilier d'entreprise).

En revanche, dans ce même baromètre, la métropole ne se classe que 8ème pour sa qualité de vie. La proximité des plages, l'environnement, la qualité de l'air continuent d'être des points forts mais la hausse des prix de l'immobilier et la moindre densité de médecins que dans d'autres métropoles font baisser la note de Nantes.