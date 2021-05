Nantes : "On est obligé", des gens du voyage investissent un terrain de rugby

"On sait que ce n'est pas un endroit qui est fait pour les caravanes", soupire Franck, devant sa caravane. Son groupe de gens du voyage s'est installé ce mercredi 26 mai, sur le terrain de rugby de la Plaine de Jeux de Sèvres, à Nantes. Il assure qu'ils n'avaient pas le choix.

Aucune aire de grand passage dans la métropole

"On est obligé d'envahir des lieux municipaux comme cela, poursuit Franck, également vice-président de l'association "La vie du voyage", parce qu'il faudrait que le département de Loire-Atlantique, que le préfet arrivent à faire des aires de grand passage comme beaucoup de villes en France le font."

Les riverains peuvent venir avec une facture. On va payer l'eau et l'électricité.

"On veut vivre tranquillement, on demande rien d'autre, assure-t-il. On veut payer tout ce qu'il y a à payer, on est capable : tout le monde travaille. Les riverains peuvent venir avec une facture. On va payer l'eau et l'électricité."

Sur la métropole nantaise, il y a actuellement 228 emplacements (chacun permet d'accueillir deux caravanes) destinés aux gens du voyage, mais aucune "aire de grand passage". Comme le précise Ouest-France, d'autres emplacements sont en projet et la métropole a lancé une étude, ce mois-ci, pour "identifier les familles en stationnement illicite, connaître les motifs de leur venue".