Accompagnée d'un important dispositif policier, l'évacuation de plus de 500 migrants installés dans le centre-ville de Nantes a débuté jeudi matin peu avant 8 heures.

Nantes, France

L'évacuation de 560 migrants a débuté jeudi matin autour du square Daviais dans le centre-ville de Nantes, de très nombreux policiers et gendarmes mobiles sont sur place a constaté une journaliste de France Bleu Loire Océan. Cette opération est la conséquence du jugement rendu mercredi soir par le tribunal administratif de Nantes saisi dans la journée par la Ville de Nantes qui réclamait l'évacuation des migrants.

Répartis dans des gymnases

Peu après 8 heures, la situation était calme, des bus de la TAN sont arrivés sur place pour prendre en charge les migrants et les conduire vers cinq gymnases de la ville. C'est la solution provisoire qui a été trouvée dans l'attente d'autres décisions, des discussions sont en cours avec des communes de la métropole et du département. Dans ces gymnases, les migrants disposeront de sanitaires et deux repas par jour.

Dans les colonnes du journal Ouest-France, le maire de Nantes Johanna Rolland (PS) affirme qu'à partir de ce jeudi, elle ne tolérera plus aucune occupation du domaine public.