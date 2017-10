Nantes : expulsion imminente d'un squatt de migrants

Une cinquantaine de migrants sont sur le point d'être évacués des deux maisons qu'ils occupent depuis plusieurs mois dans les quartiers sud de Nantes. Ils se sont réfugiés là parce que tous les appartements et les hôtels où ils devraient être logés par l'Etat sont pleins.

Ils sont une trentaine de migrants à s'être installés là il y a déjà plusieurs mois. Au fur et à mesure des semaines, leur nombre est monté jusqu'à une cinquantaine. Des Guinéens, des Tchadiens, des Togolais dont la demande d'asile est en cours d'examen pour certains et même déjà acceptée pour d'autres. Ça veut dire qu'ils devraient être logés par l'Etat. Sauf qu'à Nantes, ça fait déjà longtemps que les centres d'accueils, les hôtels et le Samu social sont pleins. Ces jeunes migrants, des hommes seuls pour la plupart, se retrouvent donc à la rue ou à devoir squatter des maison inoccupées, comme ces deux des quartiers sud de Nantes. Elles appartiennent à EDF qui a demandé leur évacuation. D'après le Collectif de soutien aux migrants de Nantes, l'expulsion serait imminente.

"Ça s'ajoute à tout le stress qu'on a déjà depuis notre départ du pays, c'est compliqué', confie Barry. Lui, il a fui la Guinée. Il poursuit, le regard grave, sombre : "il y avait ma vie qui était en danger. Et, en ce moment, je suis le grand garçon de la famille. J'ai deux petits frères dont je dois prendre soin et tout ça. Et avec les problèmes que j'ai sur le dos, c'est pas facile". Alors le jeune homme de 27 ans a entamé le long chemin vers la France comme Zaccharia, un jeune Tchadien de 27 ans, lui aussi. "J'ai traversé la Lybie, l'Italie... pour venir ici en France". Il baisse les yeux, pas envie d'en dire plus sur tout ce qu'il a du endurer pour venir jusqu'à Nantes. Pour avoir une vie meilleure, comme Barry : "je suis venu avec l'espoir de trouver la paix du cœur, c'est-à-dire d'avoir l'esprit tranquille. Pourquoi pas devenir quelqu'un aussi".

Ni électricité, ni eau chaude

En tous cas, s'ils sont venus jusque là, ce n'est pas pour devoir squatter une maison pour ne pas être à la rue. La situation dans laquelle ils se retrouvent ne correspond pas du tout à l'image qu'ils se faisaient de leur vie en France. "Ici, c'est une chambre où dorment six personnes", détaille Zaccharia en montrant ce qui est en fait un garage, très mal isolé. Par terre, des matelas, des couvertures et des duvets donné par des associations et récupérés dans la rue. "On n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau chaude, mais on est obligé de rester comme ça". Ils ont une vieille gazinière pour faire cuire, péniblement, les repas de tout le monde, un thermos, quelques plats et quelques couverts, rien de plus. Les pièces sont vides et les murs résonnent.

Les migrants vivent avec ce que les associations leur donnent et avec ce qu'ils récupèrent dans la rue © Radio France - Marion Fersing

Pour autant, pas question pour Barry de se plaindre : "pour nous, c'est déjà beaucoup. Au niveau de notre situation, disons qu'on se contente du peu qu'on a. De toute façon, c'est pas comme si on pouvait vraiment s'exprimer ou manifester. Notre demande d'asile est en train d'être examinée et si on pousse le bouchon trop loin, ça risque de nous causer des problèmes". Alors il prend son mal en patience. Même si les journées à ne rien faire sont de plus difficiles à supporter. Même si, comme Zaccharia, il rêve d'étudier, de travailler, de s'investir et de construire sa vie en France. "On a tous envie de travailler, mais c'est pas possible en ce moment. Mais si la France nous donne l'opportunité de nous investir, de participer à son développement, à ses activités et à sa diversification, je pense que ça va apporter quelque chose à tout le monde. À nous et à vous aussi. C'est évident".

La crainte de se retrouver à la rue une nouvelle fois

Avec l'hiver qui arrive et le froid qui se fait plus mordant, Zaccharia a lui plus de mal à rester plein d'espoir. "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça en France. Parfois, je me demande si ça valait la peine de venir pour éviter la prison. Au moins, en restant au Tchad, même en prison, j'aurais pu continuer de voir ma famille". Il redoute de se retrouver à la rue. Même chose pour Barry qui a déjà connu ça quand il est arrivé en France : "je devais m'abriter dans les halls d'immeubles et près des boulangeries, parce que la nuit, il y a un peu de chaleur qui s'en échappe".