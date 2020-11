"On fait partie des chanceux" : ces commerces nantais qui restent ouverts

Si la plupart des commerces nantais souffrent du confinement, certains ne subissent pas - ou que peu - de baisse de chiffre d'affaires. Ce mercredi 11 novembre, deux semaines après l'annonce d'Emmanuel Macron et le début du deuxième confinement, ces commerçants gardent le sourire, derrière le masque.

On a la chance d'être ouvert, contrairement à nos amis restaurateurs. Après, l'activité est différente : on travaille plus la semaine que le weekend

- Côme, co-gérant de la boucherie nantaise Les Bottes