Nantes : faute de personnel, la piscine Léo Lagrange va fermer tout le mois d'août

Les habitués de la piscine Léo Lagrange, à Nantes, devront trouver un autre lieu pour faire leurs longueurs, du 5 août au 4 septembre, jour de la rentrée scolaire. La municipalité annonce, ce mardi, être obligée de fermer le site par manque de personnel. "Malgré de nombreuses démarches pour le recrutement de surveillants de baignade ou de maîtres-nageurs sauveteurs saisonniers, les postes de personnels saisonniers ne sont toujours pas tous pourvus", regrette la Ville.

Deux autres piscines nantaises fermées

Si la mairie a décidé de sacrifier la piscine Léo Lagrange, durant une partie de l'été, c'est pour favoriser "l’ouverture pleine et entière des piscines des Dervallières et Jules Verne, les plus fréquentées durant l’été", assure-t-elle dans un communiqué.

Cette fermeture momentanée et inattendue sera l'occasion pour les services d'effectuer les vérifications techniques réglementaires annuelles. Les piscines de La Durantière et de la Petite-Amazonie sont, elles aussi, fermées. La première doit rouvrir en septembre. La seconde est, elle, en travaux jusqu'au premier semestre 2024.