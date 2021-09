Nantes : fin des sacs en plastique jetables au marché de la Petite Hollande le 18 septembre

À partir du 18 septembre, il faudra venir avec son cabas au marché nantais de la Petite Hollande. Souvent pointé du doigt pour les nombreux déchets générés par ce rendez-vous hebdomadaire, la mairie décide de réagir. Johanna Rolland, première édile, annonce à nos confrères de Ouest-France la fin de l'usage des sacs plastique jetables sur les stands.

De nombreux commerçants n'étaient pas au courant de cette décision ce samedi. "Ici les gens sont habitués à avoir ces sacs plastique, explique Karim, gérant d'un grand stand de fruits et légumes. Sur d'autres marchés je travaille avec des sacs en papier, mais ici les gens n'aiment pas ça." Derrière les verres fumées de ses lunettes de soleil, ce grand gaillard affirme que ce changement est "faisable".

Dans le viseur depuis quelques mois, les déchets générés par le marché nantais de la Petite Hollande © Radio France - Matthieu Bonhoure

Transition déjà lancée

Une partie des commerçants s'est déjà emparé de ce sujet. C'est le cas de Mohamed, sur son stand, pas un seul sac en plastique. Il est passé aux poches en papier depuis quelques mois. "Nos clients fidèles reviennent avec ces sacs en papier qu'on leur donne", indique-t-il. Entre deux commandes, il ajoute que "c'est bien pour la nature et l'environnement".

Dans les allées du marché, de nombreuses personnes avancent avec plusieurs sacs en plastique noués autour du poignet. Une petite dame assez âgée porte un cabas rempli de produits frais, tous emballés dans des sachets blancs jetables. "C'est pratique pour séparer les différents produits", appuie Jacqueline.

Les sacs en plastique sont les rois du marché © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les difficultés de certains produits

"On s'en passera", clame la sexagénaire. Plus loin, un autre habitué du marché observe aussi que les commerçants font un effort. "Ils sont très nombreux à ne plus avoir de sac jetables", affirme Thomas. Pour lui, ces sacs restent pratiques à certain moment quand on peut oublier de prendre un cabas.

Penché au-dessus de sa vitrine rempli d'abats, Jamel découvre la mise en place de cette interdiction. "On fait de la quantité sur le marché, il faut des sacs résistants, lance-t-il. Les sacs en papier ça ne tient pas, si ils touchent l'eau ça se déchire directement." Une inquiétude qui touche de nombreux commerçants avec des produits frais.