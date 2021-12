Nantes : Grand Corps Malade à la rencontre de patients du CHU

Il l'avait promis, il l'a fait : Grand Corps Malade est allé à la rencontre des patients de l'unité Médecine Physique et Rééducation Neurologique, ce samedi, au CHU de Nantes. Ils étaient une cinquantaine, enchantés par cette visite de l'artiste, lui même handicapé.

Intense moment d'émotion, hier, pour les patients de l'unité Médecine physique et réadaptation neurologique (MPRN) du CHU de Nantes. Il s'agit de personnes lourdement handicapées, souvent suite à des accidents de la route. Elles ont reçu la visite de Grand Corps Malade, qui donnait un concert, en soirée, au Zenith. L'artiste, lui même handicapé suite à un accident de la route, avait été invité et séduit par une vidéo réalisée par plusieurs patients, sur une de ses chansons. Autant dire que le courant est bien passé !

On peut dire que l'assistance était attentive ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Accueilli en héros, Grand Corps malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, par une cinquantaine de personnes en fauteuil roulant, ou en lit, et du personnel soignant. Le dialogue se crée tout naturellement, et l'émotion aussi, notamment quand Soizic, micro en main, s'adresse à l'artiste : " j'ai été ici pendant plusieurs mois, pendant la période de Covid, donc, très seule. Et c'est grâce à votre musique que j'ai retrouvé goût à la vie. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour ça". "Merci beaucoup, Soizic", répond le chanteur, qui lui promet de lui dédicacer une de ses chansons au concert du soir.

Adapter l'espoir

Et quand un autre patient lui demande où il puise sa force pour surmonter un tel handicap, la réponse est finalement très simple : " quand il nous arrive un accident comme ça, il faut revoir ses projets. On parle d'adaptation. On adapte votre fauteuil, le lit, la voiture, le quotidien. Hé bien, l'idée, c'est d'adapter aussi les espoirs".

Cette rencontre, pour les patients, c'est justement une grande bouffée d'espoir et de la force pour se battre, encore et encore... Sourire, quoiqu'il arrive. Profiter au mieux de ce qu'on peut. C'est le message que nous adressent Grand Corps Malade, mais aussi tous ces patients en rééducation.