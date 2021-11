FC Nantes : hommage à l'ancien joueur au destin tragique Sidi Kaba

Un dernier hommage à été rendu à Sidi Kaba vendredi 5 novembre à Nantes. Cet ancien joueur du centre de formation des Canaris est mort à 54 ans, après de longues années de déchéance.

Sidi Kaba était l'une des pépites du centre de formation du FC Nantes au début des années 80. L'attaquant malien rejoint le club à l'adolescence, à l'époque de Marcel Desailly et de Didier Deschamps. Le jeune prodige est promis à une brillante carrière avant que le destin ne le frappe le 18 novembre 84, alors qu'il n'a que 17 ans. Sidi Kaba est le seul survivant d'un accident de la route où sont morts deux de ses coéquipiers, Jean-Michel Labejof et Seth Adonkor, le demi-frère de Marcel Desailly.

Et c'est un peu comme si sa vie s'était arrêtée ce jour-là parce que la suite n'est qu'une lente descente aux enfers. Le joueur met fin à sa carrière. Il sombre dans l'alcool jusqu'à tout perdre, jusqu'à la rue. Un homme rongé par la culpabilité pendant plus de 35 ans. A tel point que son fils aîné, aujourd'hui adolescent, se nomme Seth Adonkor Kaba, en hommage à son ami disparu.

Depuis ce terrible accident, Sidi était brisé. - son oncle

"C'était un jeune qui était promis à un bel avenir. Je le vois encore, gamin, après des matchs il était porté par tout le quartier, se souvient son oncle Arafan Kabiné Kaba. Et qu'il finisse comme ça, c'est terrible!"

"Blessé à vie"

Environ 80 personnes ont assisté aux obsèques de Sidi Kaba à Nantes. De la famille et des amis, notamment des nantais qui l'ont côtoyé alors qu'il était à la rue. "Il racontait souvent son histoire, ses blessures, ses choix et ses renoncements", souligne Christine Besnier, chef de service au centre d'accueil de l'association Les Eaux Vives qui a régulièrement hébergé Sidi Kaba dans les dernières années de sa vie. "C'était quelqu'un d'une très grande générosité, plein de valeurs et de modestie. Toutes ses blessures, il les cachait derrière son sourire mais il était blessé à vie."

On a essayé de l'accompagner jusqu'au bout. - Christine Besnier, de l'association Les Eaux Vives

Antoine Kombouaré aux obsèques

Dans l'assistance vendredi, un peu en retrait, se tenait Antoine Kombouaré, l'actuel entraîneur du FC Nantes et coéquipier de Kaba à l'époque du centre de formation. Les deux hommes ne s'étaient jamais revus depuis l'accident jusqu'à récemment, au mois de septembre. Une rencontre organisée dans le cadre d'un reportage du journal l'Equipe intitulé "Sidi Kaba, la mort aux trousses".

"On est allé voir Antoine qui nous a raconté une chose qu'il n'avait jamais dite depuis 1984, à savoir qu'il avait failli être dans la voiture. Ça a rajouté de l'émotion à leur rencontre. Je les ai laissés vivre ce qu'ils avaient à vivre. J'étais heureux d'avoir participé à une parenthèse enchantée au milieu d'une vie tragique. Il était content de vivre ce moment-là, Antoine aussi. Au moins on aura servi à ça", confie le journaliste de l'Equipe Sébastien Tarrago. Sidi Kaba est mort peu de temps avant la diffusion du reportage qui lui était consacré.