Nantes : "Ici Toilettes", l'application pour tous ceux qui ont une envie pressante

La fameuse envie pressante quand on fait les boutiques ou qu'on se balade : tout le monde y a déjà été confronté. Avec toujours cette même question : "Où aller ?" Trois Nantais d'adoption sont partis de ce constat, il y a deux ans et demi. Et ils ont trouvé une solution qui pourrait largement améliorer la vie de toutes celles et ceux en vadrouille, dans la Cité des ducs. A force de se creuser la tête, ils ont eu l'idée de cartographier toutes les toilettes publiques et ont convaincu des bars et des restaurants d'être référencés pour permettre, gratuitement, à tous ceux qui le souhaitent d'aller se soulager.

à lire aussi Nantes : les 95.000 lampadaires de la métropole bientôt éclairés grâce à France Bleu Loire Océan

"Cette application correspond à service public de toilettes"

"On a fait une étude auprès des Nantais et on s'est rendu compte que les deux problématiques principales qu'ils rencontrent lorsqu'ils se déplacent en milieu urbain sont l'accès aux toilettes et recharger son portable, analyse Thomas Herquin, co-créateur de l'application. On sait aussi que, statistiquement, 50% des gens ne sont pas à l'aise à l'idée d'aller dans les toilettes publiques donc la question était de se dire comment on maintient cette offre qui est utile, en la complétant." Assez vite, l'idée de convaincre des patrons de bars, de restaurants et des responsables d'associations a germé. Encore fallait-il réussir à les convaincre.

Je trouve ça logique d'ouvrir mes toilettes à des gens car je suis une femme, et parfois, dans la rue, j'ai des envies instantanées de faire pipi.

Rémunérer les partenaires privés a été l'option choisie par l'équipe d'"Ici Toilettes" comme modèle économique. L'expérimentation menée, en collaboration avec la métropole de Nantes, doit montrer la viabilité de cette innovation qui fait appel aux communes pour se financer. "Le service des toilettes devient assez important pour les personnes âgées, les parents avec enfants ou encore les gens qui présentent certaines maladies, confie Matthieu Clavier, animateur du Nantes City Lab. On s'est rendu compte que des personnes n'allaient plus en ville parce qu'elles n'ont pas l'assurance de trouver un point où se soulager. C'est pour ça que cette application correspond à un service public de toilettes."

Sur le site d'"Ici Toilettes", une carte interactive est disponible pour tous les usagers qui sont à Nantes. - Ici Toilettes

Séduire 3.000 utilisateurs à Nantes avant d'aller conquérir d'autres villes

L'application se trouve en un clic sur n'importe quel moteur de recherches. Grâce à différents logos, on peut choisir entre les uritrottoirs, les sanisettes et les petits-coins mis à disposition par la quinzaine de partenaires pour le moment référencés. "Je trouve ça logique d'ouvrir mes toilettes à des gens car je suis une femme, et parfois, dans la rue, j'ai des envies instantanées de faire pipi, sourit Cécile Marty, la gérante du Bam Bam Café. L'avantage pour nous, c'est aussi de faire découvrir l'établissement à certaines personnes qui viennent." Des envies parfois pressantes, auxquelles les créateurs de l'application ont pensé avec un onglet "envie pressante" qui dirige la personne vers le site le plus proche. Propre, sale, cassé, les utilisateurs peuvent ensuite faire des retours sur l'application.

"C'est vraiment un plus, se satisfait Matthieu Clavier. Le porteur de projet a proposé des petits codes qui permettent de donner une information, transmise le lendemain au service de propreté de l'espace public qui s'occupe des toilettes publiques ce qui lui permettra d'intervenir beaucoup plus rapidement et d'assurer un meilleur service aux usagers."

En expérimentation jusqu'en novembre, les penseurs d'"Ici Toilettes" espèrent atteindre 3.000 utilisateurs et convaincre d'autres communes de franchir le cap. "On est quand même à deux ans de la Coupe du monde de rugby et à trois des Jeux Olympiques", poursuit Thomas Herquin qui compte, entre autres, sur ces évènements pour conquérir un maximum de collectivités.