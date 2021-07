Nantes : il avait arrêté l'agresseur au tournevis, Salimou Guirassy honoré par le Sénat

Salimou Guirassy ne s'était pas posé de question au moment de poursuivre et arrêter l'agresseur au tournevis à Nantes. Un mois et demi plus tard, l'agent de sécurité a été honoré, ce vendredi. Il a reçu la médaille du Sénat des mains de la sénatrice LR de Loire-Atlantique, Laurence Garnier.