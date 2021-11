Nantes : ils veulent faire venir Grand Corps Malade au centre de rééducation du CHU

Patients et soignants du service de médecine physique et de réadaptation neurologique du CHU de Nantes ont tourné un clip sur la chanson "Pas essentiel" de Grand Corps Malade. Objectif : faire venir le chanteur au centre de rééducation à l'occasion de son concert au Zénith le 4 décembre.

Ils se sont lancé le pari un peu fou de faire venir Grand Corps Malade à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. Des patients et soignants du centre de rééducation du CHU - le service de médecine physique et de réadaptation neurologique - se sont mis en scène dans un clip vidéo sur la chanson "Pas essentiel" du chanteur afin de l'inciter à venir leur rendre visite.

Il est passé par le même chemin que nous. - Nicolas

Un choix qui n'est pas anodin puisque le chanteur à la béquille est lui-même devenu tétraplégique après un accident. "On a beaucoup de respect pour lui, il est passé par le même chemin que nous. Il s'est battu et a réussi", souligne Nicolas, 32 ans, maçon devenu tétraplégique après une chute de plus de trois mètres. Alors quand l'idée est venue de tourner un clip, le choix de Grand Corps Malade s'est imposé comme une évidence.

Rompre la morosité du covid

"Je me suis dit 'il faut redonner le sourire, il faut redonner l'envie, faire quelque chose de grand, de beau', explique Julie Potteeuw, présidente de l'Apraih (association pour la recherche, l’animation, l’insertion dans le handicap), l'association à l'origine de la vidéo. Car l'isolement créé par la crise sanitaire et ses confinements successifs a été particulièrement difficile à vivre pour les patients.

"Le covid nous a tous secoués, confie Yannick, depuis "2 ans et 8 mois" au centre. On n'avait plus d'animation dans cet hôpital. Mais nous on vit ici, on ne va pas dehors." Un casque audio en permanence autour du cou, ce patient se nourrit de la musique et il est heureux de se revoir danser sur le clip. "La vie nous a donné une seconde chance et moi je profite à fond!"

Plus de 24.000 vues sur Youtube

"Moi je n'étais pas un très bon danseur avant", plaisante Nicolas. Pour ce père de famille, danser en fauteuil aura été plus compliqué. "Pour vous dire franchement, je n'étais pas trop chaud! C'est toujours difficile de se regarder." Pourtant c'est bien lui qu'on voit évoluer à la fin du clip dans un ballet à l'unisson avec sa femme, elle même danseuse professionnelle. S'il l'a fait c'est pour elle, dit-il pudiquement, et pour ses enfants, ses piliers depuis l'accident. Sans doute aussi pour tous les soignants qui l'ont accompagné dans sa rééducation et ont tous joué le jeu de cette vidéo. Aujourd'hui, Nicolas avoue être heureux d'avoir dépassé son appréhension grâce au clip.

Comme si on était au Zénith avec tout le monde. - Yannick

"Il n'y a pas de morosité, pas de tristesse [dans la vidéo]. Il n'y a qu'un message d'espoir, de partage, de sourire et de joie, poursuit Julie Potteeuw. C'est cette image que ça renvoie, qui est complètement différente, même de ce qu'eux peuvent expliquer avec des mots à leurs proches."

La vidéo a récolté un peu plus de 24.000 vues. De quoi, peut-être, convaincre Grand Corps Malade de faire un passage au centre de rééducation à l'occasion de son concert à Nantes le 4 décembre. "Ce sera vraiment une joie, comme si on était au Zénith avec tout le monde", conclut Yannick.

Grand Corps Malade, un élan d'espoir au centre de rééducation du CHU de Nantes.