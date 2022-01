Nantes : l'accueil des enfants de soignants est en place

La ville de Nantes annonce la mise en place, depuis ce lundi, d'un service d'accueil des enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire.

Dans les écoles

Concernant les enfants scolarisés de la maternelle au CM2, l'accueil est organisé par l'Education nationale selon les dispositifs gouvernementaux. "Les enfants des professionnels concernés dont l’enseignant est absent (et dont l’autre responsable légal est tenu d’exercer ses fonctions en présentiel), sont accueillis dans une autre classe de leur école habituelle. Les équipes enseignantes se chargent d’informer directement les familles et d’organiser l’accueil de l’enfant" précise le communiqué de la mairie de Nantes.

Pour les "0-3 ans"

En outre, la ville se charge de mettre en place un accueil des tout-petits dans ses "centres multi-accueils". Le service s’adresse aux professionnels dont l’enfant ne peut être accueilli via son mode d’accueil habituel (accueil individuel ou collectif) en raison de la situation sanitaire, et qui ne disposeraient pas d’une solution de garde alternative.

"Les familles concernées sont invitées à se faire connaître auprès du numéro spécial mis à disposition par la Ville : le 0800 01 9000. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Un agent de la direction petite enfance prendra contact avec elles pour leur indiquer le nom de la crèche où sera accueilli l’enfant, au plus près de leur domicile. Des justificatifs seront demandés aux familles."

Les professions concernées

La liste des professions concernées a été fixée par le ministre de l'Education nationale. Elle comprend :

Tous les personnels des établissements de santé,

Les biologistes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers,

Tous les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing, centres de dépistage, laboratoires d’analyse, etc.) et de vaccination (effecteurs comme personnels administratifs),

Tous les personnels des établissements et services médico-sociaux : EHPAD et EHPA (personnes âgées) , établissements pour personnes handicapées et d’aide sociale à l’enfance, services d’aide à domicile pour personnes vulnérables, services infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, appartements de coordination thérapeutique, CSAPA et CAARUD, centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus.