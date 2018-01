L'ancien Canari Philippe Gondet est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 75 ans. Buteur invétéré, il a décroché deux titres de Champion de France avec le FC Nantes en 1965 et 1966.

L'ancien Canari Philippe Gondet est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 75 ans. Originaire de Blois dans le Loir-et-Cher, il a activement participé aux deux premiers titres de Champion de France du FC Nantes en 1965 et 1966. Il reste le meilleur buteur français sur une saison (36 buts 1965-1966).

J'ai perdu un grand frère. Philippe Gondet était un joueur hors norme. Il avait une puissance phénoménale. Il était attiré par le but. Il avait un quart d'heure de folie par match. Il nous faisait gagner les matchs à lui tout seul" reconnait son ancien coéquipier au FC Nantes Gaby de Michèle

Il qualifie l'équipe de France pour la Coupe du Monde en Angleterre en 1966

Véritable canonnier, Philippe Gondet a aussi marqué les esprits lors de la rencontre France-Yougoslavie au Parc des Princes en 1965, match comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 1966. Il marque l'unique but de la partie du pied gauche alors qu'il est droitier. "Thank you Gondet" titre les journaux le lendemain. Il compte 14 sélections en équipe de France.

Gondet, ton but" clamaient les supporters nantais à Saupin

En 2013, le FC Nantes lui avait rendu hommage lors des 70 ans du club. Il devrait également le faire ce mardi à l'occasion des 1/16e de finale de la Coupe de France face à Auxerre avec une minute d'applaudissements avant le coup d'envoi.

Battu deux fois en finale de la Coupe de France, Philippe Gondet a porté les couleurs du FC Nantes de 1963 à 1971. Il a ensuite rejoint Joinville et le Red Star avant de terminer sa carrière de footballeur professionnel. De retour dans la Cîté des Ducs, il a ensuite tenu pendant plusieurs années un magasin de sport en centre ville près de la place Graslin.