Nantes : l'espace Agnès Varda va remplacer les bains-douches à partir du 16 mars 2020

Nantes, France

C'est un lieu pour accueillir les plus démunis : l'espace Agnès Varda va ouvrir le 16 mars prochain sur l'île de Nantes au 16 rue Pierre Landais, deux ans après le début des travaux. Ce grand complexe fait 900 mètres carrée sur deux étages. Il va remplacer les bains-douches actuellement situés allée Baco. Les usagers pourront donc se doucher mais aussi déjeuner grâce au restaurant social.

Deux fois plus de douches et 150 repas par jour

L'objectif de cet espace est de réunir tous les services nécessaires aux personnes les plus démunis dans un seul lieu. Au rez-de-chaussée le restaurant social fait 210 mètres carrés, il est bien plus grand que celui du boulevard de la prairie au Duc. 150 repas seront servis tous les jours. Pour se laver il faut aller au premier étage, c'est là que se trouve les 20 cabines de douche. il y en a deux fois plus que dans les bains-douches actuellement situés allée Baco. L'autre petit plus c'est le confort avec notamment des prises pour charger son téléphone et des casiers pour ranger ses biens. Et puis pour ceux qui poussent les portent de l’espace Agnès Varda, il y a des agents au deuxième étage pour accompagner les démarches administratives. Toujours au deuxième étage, il y a une bibliothèque. D'autres activités sont proposées comme des ateliers de danse, et même des séances de cinéma dans le restaurant qui sera transformé pour l'occasion.