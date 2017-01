Nantes : l'impressionnante transformation de la prison

Nantes métropole et le promoteur Cogedim Atlantique ont présenté mercredi le projet de réaménagement de l'ancienne prison de la ville. Elle va être transformée en logements et un théâtre sera aménagé dans le bâtiment qui abritait la direction.

C'est un ambitieux projet immobilier qu'ont présenté mercredi Nantes métropole et le promoteur Cogedim Atlantique : la transformation de l'ancienne prison de la ville (construite en 1867) située à côté de l'ancien palais de justice devenu un hôtel quatre étoiles. Le nouvel ensemble comptera 160 logements dont la moitié de logements sociaux, un parking de 250 places, une crèche et un mail paysager. Le pavillon du greffe (direction de la prison) abritera un théâtre de 250 places, le bâtiment sera investi par la Compagnie du Café-Théâtre et selon nos informations, il sera parrainé par Jamel Debbouze.

Le pavillon du greffe va devenir un théâtre de 250 places - Cogedim

Un lieu ouvert et traversant

Les murs d'enceinte de la prison vont être abattus, ils permettront de mettre en valeur ce vaste espace de 12 600 m². Le projet va également faire la part belle à la nature, les jardins seront ouverts au public en journée et réservés aux résidents le soir, il y aura des tilleuls, des châtaigniers, des arbres fruitiers et les toits des immeubles seront végétalisés avec la création de trois jardins partagés.

Un projet de 22 millions d'euros

Le projet est estimé par Cogedim à 22 millions d'euros, les travaux devraient débuter au mois de décembre 2017 pour une livraison fin 2019.