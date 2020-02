Une vingtaine d'agents de transports ont mené une action de tractage place du Commerce à Nantes ce vendredi 7 février. Ils veulent alerter les pouvoirs publics et l'Etat sur la multiplication et l'aggravation des violences dans les transports en commun et l'espace public nantais.

Nantes : la CFDT Semitan alerte sur les violences et l'insécurité dans les transports et en centre-ville

Nantes, France

Des vols à l'arrachée, des insultes, des menaces, des bagarres, et du trafic de stupéfiants : c'est le quotidien de Nathalie, conductrice de tramway et de bus pour la Semitan. Face à cette insécurité, elle s'est mobilisée ce vendredi 7 février avec une vingtaine de ses collègues sous les couleurs de la CFDT pour mener une action de tractage place du Commerce à Nantes et alerter sur des conditions de travail et de déplacements devenues risquées.

Graves faits de violence

Selon elle, les faits de violence auxquels elle assiste sont de plus en plus graves : "avant on pouvait nous voler un téléphone dans les transports. Maintenant on nous vole un téléphone et on nous met un coup de couteau" déplore-t-elle. "J'ai vu des personnes ne pas se sentir en sécurité, et me demander d'attendre à l'arrêt de bus pour vérifier qu'ils rentraient bien chez eux. J'ai aussi aidé à soigner des gens qui s'étaient fait tailler le visage à coups de tessons de bouteille".

Même constat du côté de Gabriel Magner, conducteur et représentant syndical CFDT Semitan : "il y a quelques jours, on a un collègue qui a eu une personne décédée dans ses bras suite à une bagarre". Et pour lui, subir et gérer ces problèmes et cette violence n'est pas le rôle des agents de transports, mais bien celui de la police, dont les effectifs sont trop faibles pour assurer une bonne sécurité en centre-ville, principalement aux alentours de la place du Commerce.

Plus d'agents de police pour plus de sécurité

La CFDT Semitan réclame aux pouvoirs publics et directement au gouvernement davantage de moyens pour permettre aux nantais de se déplacer en centre-ville en toute sécurité. Il manque selon le syndicat des forces de police de proximité, principalement la nuit, pour empêcher et prévenir des faits de violence de se produire.

Elle reproche à l'Etat, qu'elle a pourtant déjà alerté depuis de nombreuses années sur la situation, de ne rien faire, et de laisser la Métropole, la société de transports, les conducteurs et les usagers subir cette atmosphère devenue intenable.

Les commerçants et usagers soutiennent le cri d'alarme de la CFDT Semitan

Aux côtés des agents de la Semitan venus tracter aux abords des arrêts de tramway Commerce, quelques commerçants viennent en renfort et en soutien, pour exprimer leur mécontentement face au problème de l'insécurité qu'ils subissent eux aussi.

Les usagers, exposés de leur côté aux mêmes incivilités et violences, entendent et comprennent les revendications de la CFDT Semitan, et souhaiteraient voir le centre-ville devenir plus sûr, pour de nouveau fréquenter ses abords, même une fois la nuit tombée.