Nantes : la colère et la tristesse des manifestants face aux incendies qui ravagent l'Amazonie

Près de 30 personnes se sont mobilisées, ce vendredi après-midi, devant le château des ducs de Bretagne, à Nantes. Elles ont formé une chaîne humaine et écrit plusieurs messages sur le sol pour dire toute leur colère et leur inquiétude face aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne.

Nantes, France

"Destruction d'un poumon de la planète", "alerte : Amazonie en flammes". Réunies devant le château des ducs de Bretagne où se tient en ce moment - hasard du calendrier - une exposition consacrée à l'Amazonie, environ 30 personnes se sont mobilisées, ce vendredi après-midi. Elles ont réalisé une chaîne humaine puis ont écrit plusieurs messages à la craie sur le parterre du château.

"On est là pour faire réagir les puissants"

"L'Amazonie, c'est loin mais ce qui se passe là-bas nous préoccupe et devrait tous nous concerner, confie Pierre, un Nantais. On se sent impuissants mais on a envie d'être là pour faire réagir les puissants et mettre la pression sur les dirigeants qui sont au G7 et leur dire que ça doit cesser. Il en va de la survie de notre humanité." Venue avec une amie, Claire est en colère. "Nous, Français et Occidentaux, sommes responsables de ce qui se passe en Amazonie. Pourquoi ces incendies ravagent-ils l'Amazonie ? C'est à cause de la déforestation qui est due au fait qu'on produise en masse du soja pour notre bétail".

La manifestation qui s'est passée dans le calme et qui a attiré quelques touristes et passants non informés n'a cependant pas réuni des milliers de personnes comme lors des marches pour le climat. "Pour les jeunes, le fait d'être peu nombreux, ça peut démoraliser, analyse François, la soixantaine. Mais à mon âge, on a vécu suffisamment d’événements minoritaires au départ qui ont ensuite débouché sur des actions de plus grande ampleur."