Nantes : la démolition d'un immeuble historique du quartier Bellevue émeut les habitants

Après deux ans de relogements et de préparatifs, la démolition de la "barre du Doubs", bâtiment historique du quartier Bellevue, a débuté ce lundi 13 janvier. Le chantier doit durer prêt de deux mois et laisser place, d'ici l'automne 2020, à des espaces verts.

La démolition de la "barre du Doubs" doit prendre entre 3 et 4 semaines.

Nantes, France

C'est devant les paires d'yeux écarquillés de dizaines d'habitants du quartier que, ce lundi 13 janvier, l'énorme pince mécanique démolit cet immeuble historique de leur quartier : la "barre du Doubs". Un chantier qui fait partie du projet "Grand Bellevue" porté par Nantes Métropole.

C'était mon premier logement. On était vraiment bien. Ça fait un pincement au cœur de voir ça"

- Guilaine, habitante de la "barre du Doubs" pendant 37 ans

Les ex-habitants du bâtiment, comme Guilaine, sont émus. Après plus de 30 ans à vivre ici, elle a été contrainte de déménager un peu plus loin dans le quartier. "Ça a été dur de se réhabituer à un nouveau logement, plus petit, c'est pas pareil", réagit-elle.

Josiane, qui a vu les immeubles du quartier se construire dans les années 60, a la voix qui tremble : "Ça fait mal. Ça va devenir mort ! Ils vont démolir partout. Alors que va-t-il rester ?".

6 000 mètres carrés d'espaces verts

Nantes Métropole veut "aérer, ouvrir" le quartier via son projet "Grand Bellevue". À cette démolition vont se succéder d'autres chantiers, pour, à terme, créer une grande zone ouverte au milieu du quartier, avec des espaces verts, une aire de jeux, une prairie fleurie, un square.

La technique par "grignotage" consiste à effriter le bâtiment du haut en bas. © Radio France - Paul Sertillanges

En 2014, quelques mois après l'élection de la nouvelle majorité, le projet est lancé. "Il y avait eu, pendant trois ans, un atelier de réflexion autour de l'avenir des lauriers et les habitants ont demandé à faire réapparaître la nature en ville, à faire respirer le quartier", explique Myriam Naël, adjointe au maire de Nantes.