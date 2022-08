Nantes : le spectaculaire démontage de la grue noire, héritage des chantiers navals

Le chantier avait été annoncé avant l'été, il commence ce mardi : la grue noire, classée monument historique et vestige du passé industriel et portuaire de Nantes est en train d'être démontée avant de gros travaux de rénovation.

C'est un des symboles du passé industriel et maritime de Nantes : la grue noire située en bord de Loire dans le quartier du Bas-Chantenay va faire peau neuve. Construite en 1942, détruite par les Allemands et reconstruite en 1953, elle va être entièrement restaurée, le chantier a débuté ce mardi par le démontage de la structure. L'opération est délicate, elle nécessite l'intervention de trois gros engins de levage, En fin d'après-midi, ils s'apprêtaient à déposer la flèche de la grue, première étape de ce démontage hors-norme qui doit durer plusieurs jours.

Un an de travaux

La grue noire qui appartenait au chantiers Dubigeon est en très mauvais état, notamment la cabine perchée sur la flèche et qui abrite le treuil. Elle est rouillée, fragilisée, elle a besoin d'une bonne restauration et d'un bon coup de peinture. L'estacade va elle aussi faire l'objet de travaux de consolidation. Le chantier doit durer un an.

La cabine en bois située sur la flèche de la grue est en très mauvais état © Radio France - Pascal Roche

Les travaux seront menés dans un hangar situé sur la même parcelle. Un fois démonté, l'ensemble de la structure sera désamianté, déplombé, restauré et repeint. Le remontage de la grue est prévu au printemps 2023.

Le chantier de restauration sera mené sur site, dans un hangar. © Radio France - Pascal Roche

La ville de Nantes est propriétaire de la grue noire depuis 2012, elle a été protégée au titre des monuments historiques en 2018.