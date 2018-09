Une mesure exceptionnelle et imminente. C'est l'avocat de la Ville qui l'annonce à l'audience :

Elles sont exactement 560 sous des tentes, à se voir donc proposer un toit, un accès à des douches, à des sanitaires et deux repas par jour.

Où et quand ? C'est là que ça devient moins clair. Sous 48 h, une fois que le juge aura notifié le dispositif. Où ? Le ou les lieux sont tenus secrets pour ne pas avoir "à gérer le double de personnes" dit la mairie; la Ville "craint un appel d'air de nouveaux migrants". Et c'est pour cela qu'elle demande le concours de la force publique.

Un dispositif de mise à l'abri exceptionnel donc sur un site provisoire. "Un sas, une sorte de soupape" dit le représentant de la Ville qui entend "régler le problème de manière définitive".

Les choses ont avancé et on a un engagement ferme pour une mise à l'abri. C'est une immense satisfaction - Maître Stéphanie Rodrigues Devesas

L'avocate de la Ligue des Droits de l'Homme et du MRPA souhaite cependant que les institutions aillent aller plus loin :

Il faudra à mon sens que tous les acteurs se posent autour d'une table et réfléchissent à des actions plus générales car il y a un dysfonctionnement global et pas uniquement pour les personnes du square."