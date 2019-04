Nantes : la mairie confisque des trottinettes en libre-service arrivées sans prévenir en centre-ville

Nantes, France

Une trentaine de trottinettes électriques en libre-service sont apparues dimanche dans le centre-ville de Nantes, sous la marque Wind, une société déjà présente à Paris, Lyon ou encore Bordeaux.

Elles fonctionnent selon le modèle du free-floating. Autrement dit, on les débloque en payant à la minute ou par abonnement sur une application pour smartphone, à raison de 15 centimes la minute de déplacement. Et une fois arrivé à destination, pas de station, on la laisse... tout simplement sur le trottoir.

La police municipale part à la chasse aux trottinettes

Le hic, c'est que la mairie n'a pas été prévenue. La société a installé les trottinettes sans autorisation de la ville, qui s'est empressée de réagir dans un communiqué. Dès lundi après-midi, "les trottinettes ont été récupérées et stockées à titre conservatoire", précise-t-elle.

Ce déploiement s’est fait sans sollicitation de la Mairie ou de Nantes Métropole, ni d’échange préalable avec elles. Il n’est donc pas autorisé."

- la mairie de Nantes

La police municipale et les service techniques ont ratissé le centre-ville à leur recherche. Elle ne sait d'ailleurs pas si toutes les trottinettes ont été récupérées, "puisque la start-up nous a dit qu'elle en avait déployé une dizaine alors qu'on en a retrouvé une trentaine", précise Thomas Quéro, adjoint en charge des mobilités douces.

La start-up avait rendez-vous vendredi prochain à la mairie

La mairie dit attendre le vote définitif de la loi d’orientation sur les mobilités, en cours de débat au Parlement, et "qui doit décider des règles juridiques encadrant les mobilités en free floating". Les trottinettes libre-service ont causé des désagréments à Paris, où certaines se retrouvent cassées et jetées dans la Seine ou sur les trottoirs.

Elle précise qu'elle a déjà procédé de la même manière en novembre 2018, avec les vélos Pony, qui utilisaient le même système du free-floating et avaient eux aussi été installés sans autorisation. De son côté, Wind répond dans un mail que la start-up souhaite "travailler avec différents acteurs locaux pour nous intégrer de manière responsable dans l'espace public. Notre arrivée à Nantes s'inscrit dans une démarche coopérative avec une solution de micro-mobilité à laquelle les habitants adhérent".