Nantes : la "Marche des fiertés" rassemble entre 13 000 et 17 000 participants.

Elles ne sont pas passés inaperçues. Environ 13 000 personnes se sont rassemblées au Cours Saint-André à Nantes à l'occasion de la Marche des Fiertés. Selon les associations LGBTQ+, plus de 17 000 personnes ont répondu présent pour défendre entre autres les droits des personnes homosexuelles et transgenres.

Un défilé de plumes et de couleurs

Victoria, 10 ans, reste sur le côté et regarde avec de grands yeux ce défilé de plumes et de couleurs. C'est la première fois qu'elle assiste à la Marche des fiertés. "Je trouve ça génial, il y a plein de monde et tout le monde est multicolore", confie-t-elle avec enthousiasme. Avec sa mère Sophie, elles se sont arrêtées pour regarder passer le cortège. "Je trouve que c'est merveilleux d'habiter en démocratie où tout le monde vit en liberté".

La "Pride" est l'occasion pour les participants d'arborer des costumes très colorés. © Radio France - Pascal Roche

En centre-ville, non loin de l'arrêt de tramway 50 Otages, Georges, retraité, regarde le défilé les bras croisés. "Ca les regarde, je n'ai pas d'opinion particulière sur la communauté gay. En revanche, ceux qui sont contre n'ont pas à les insulter. Il faut les laisser tranquille."

Il est accompagné de son amie Danielle, qui a un avis un peu plus tranché. "Je n'aime pas trop ces choses-là, ça ne fait pas partie de mon éducation", confie-t-elle.

Un message de "tolérance, de paix et d'amour"

A l'écart, eux aussi, Patrick et Florence se tiennent la main en regardant passer la Marche des fiertés. "C'est important d'être tolérant et ouvert d'esprit. Je prône avant tout la tolérance et la paix." "Et l'amour aussi !" la coupe Patrick en souriant.

La maire de Nantes Johanna Roland était présente au départ du cortège. "Chacun est libre d'aimer qui il veut, a-t-elle déclaré. Vive l'égalité, vive l'amour !" Plusieurs associations ont également répondu présent pour cette édition 2022 de la Marche des fiertés.