Nantes : la ministre en charge du handicap devant le congrès de l'UNAPEI

Geneviève Darrieussecq, la Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées

Geneviève Darrieussecq, la ministre en charge des personnes handicapées, participe ce jeudi au congrès national de l'UNAPEI, à Nantes. Geneviève Darrieussecq vient relayer l'annonce d'Emmanuel Macron, le mois dernier : la création de 50 000 "solutions" d'ici à 2030. Beaucoup de parents dénoncent le manque de places dans les IME (Instituts Médico-Éducatifs).

Interrogée ce jeudi matin sur France Bleu Loire Océan, la ministre reconnait un "manque de places" mais Geneviève Darrieussecq ne parle pas, pour autant, de créer de nouveaux IME : "Le projet de l'État est de proposer 50 000 solutions d'ici à 2030 et prioritairement dans les départements qui sont en déficit, notamment la Loire-Atlantique".

Des "solutions" ?

La ministre en charge des personnes handicapées explique : "La politique que nous menons pour les enfants, c'est en priorité de les envoyer à l'école, avec un accompagnement si nécessaire, et quand ce n'est pas possible, quand le handicap est trop important, ils vont dans des IME".

À la question : pourquoi la France ne construit de pas de nouveaux IME, Geneviève Darrieussecq répond que "l*'ONU a fait un rapport en 2021 sur la façon dont la France prenait en charge le handicap. L'ONU en a conclu que la France n'était pas dans le registre de l'accès au droit des personnes en situation de handicap et que nous devions désinstitutionnaliser et faire beaucoup plus d'inclusion dans la société."