Nantes : la petite nièce de Joséphine Baker salue le message positif de l'entrée au Panthéon de sa grand-tante

Joséphine Baker et Joe bouillon, grand-tante et grand-oncle d'Anne Bouillon, lors d'un voyage en Amérique du Sud

Anne Bouillon, la petite nièce de Joséphine Baker salue ce mardi matin le message que représente l'entrée au Panthéon de sa grand-tante. Pour l'avocate nantaise : "Dans l'ambiance actuelle, naitre petite fille noire, américaine, pauvre et faire de sa vie une œuvre d'art et un message politique, le fait de s'engager au prix de sa vie, je crois que le message que ça nous envoie aujourd'hui est vraiment positif" dit Anne Bouillon qui rajoute : "C'est cette France là, diverse, bigarrée, multicolore, joyeuse, courageuse qui rentre au Panthéon et c'est une très bonne nouvelle".

Un cénotaphe

La France célèbre aujourd’hui Joséphine Baker. L'artiste internationale, la résistante, la femme noire engagée dans l'antiracisme entre au Panthéon 46 ans après sa mort. Joséphine Baker, mère d’une tribu arc en ciel, 12 enfants adoptés, est la première femme noire à entrer au Panthéon. Joséphine Baker est et restera enterrée à Monaco. C'est un cénotaphe, c’est-à-dire un cercueil sans le corps de Joséphine Baker mais avec de la terre provenant d’endroits où elle a vécu qui entrera au panthéon à 17h30. La cérémonie sera à suivre en vidéo sur francebleu.fr