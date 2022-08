Nantes : la piscine des Dervallières "fermée jusqu'à nouvel ordre" en raison d'un problème électrique

Lieu très prisé par les Nantais, surtout en période de canicule, la piscine des Dervallières qui dispose d'un bassin extérieur est contrainte de fermer momentanément ses portes, indique la mairie ce lundi dans un bref communiqué. Un problème d'ordre électrique, empêchant l'accueil du public en toute sécurité, a été détecté sur le site.

L'espoir de voir la piscine rouvrir très prochainement

"En raison d’une défaillance électrique, et dans l’attente de sa réparation pour laquelle nos équipes sont mobilisées dès aujourd’hui, la piscine des Dervallières est contrainte de fermer ses portes, ce jour et jusqu’à nouvel ordre", a expliqué la mairie. Les services techniques sont en effet dans l'attente de recevoir une pièce de rechange pour effectuer les réparations nécessaires. "Nous vous tiendrons informés, dès que possible, de la date de réouverture de la piscine, que nous espérons effective dans les prochains jours.", espère la municipalité nantaise. Les trois autres piscines de la Cité des Ducs restent quant à elles ouvertes.