Nantes : la place entre Feydeau et Commerce change de visage cette semaine

Dans le cadre du grand projet de réaménagement de cet espace entre l'île Feydeau et la place du Commerce, les trois quarts des platanes qui s'y trouvent vont être coupés. Les travaux se dérouleront pendant toute la semaine, les nuits, entre 20 h et 5 h, pour déranger un minimum la circulation.

Nantes, France

C'est parti : Nantes métropole débute la métamorphose de la place entre l'île Feydeau et la place du Commerce. L'objectif est de réorganiser l'espace pour qu'il soit mieux végétalisé et plus accessible aux piétons. Dans ce cadre, les trois quarts de platanes qui y sont plantés vont être coupés cette semaine.

Les riverains sont partagés

Pour ce qui est du bruit des tronçonneuses et des travaux, les habitants n'ont pas de craintes particulières. "On va être bercé par le bruit de la coupe", sourie une riveraine ; "On a l'habitude du bruit, ici, en plein centre-ville", souligne un autre. C'est le projet en lui-même qui ne convainc pas tout le monde. Certains ne veulent pas que les arbres soient coupés, d'autres sont contents que les façades de leurs bâtiments soient mieux exposées.

Le début de long travaux

La coupe des arbres ne prendra qu'une semaine : entre la nuit de lundi à mardi et celle de jeudi à vendredi. Pour ce qui est du projet de transformation de l'espace, cela devrait être bien plus long. Les travaux d'aménagements doivent s'achever fin 2021.

Vous pouvez juger vous-même du projet ici.