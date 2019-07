Nantes : la publicité sur les trottoirs est interdite, sous peine d'un PV de 1500 euros

La publicité sur les trottoirs de Nantes n'est pas autorisée. "On les enlève et on verbalise" rappelle la mairie dont les services viennent d'effacer une vingtaine de publicités sauvages rue du Calvaire. Le PV est salé. 1500 euro par pub.