Nantes : la revente des cadeaux a (déjà) commencé

Le père noël vous a t-il gâtez ? Certains répondront oui et d'autres non. Cadeaux en double, cadeaux qui ne plaisent pas, erreur sur le modèle, vous êtes nombreux à les revendre (sans le dire à vos proches évidemment). Exemple au magasin Cash Express du centre ville de Nantes.

Il y a d'abord Ludovic. Le père noël lui a ramené un ordinateur portable : "j'ai reçu un ordinateur de la marque Sony. J'espère donc revendre l'ancien en occasion à 40 euros". Chez Frédéric le père noël a laissé un smartphone dernier cri. "Il m'en reste donc deux aujourd'hui qui ne me servent à rien. Je me demande à combien le magasin Cash Express de Nantes peut les récupérer ?".

Frédéric repartira avec 60 euros en liquide. Ce n'est pas le cas de Kévin, venu revendre une sacoche noire d'un équipementier sportif. "Je l'ai acheté 150 euros et il ne me la rachèterait que 40 euros même pas" peste le garçon. La grand-mère de Jimmy et Sophie leur a offert une vingtaine de films mais ce cadeau n'a visiblement pas plu. "Ba là on a eu des DVD mais ils ne nous servent à rien, on les a déjà vus" explique le garçon. D'après Dominique Guilloteau, gérant du Cash Express de Nantes, revendre un cadeau n'est plus tabou : "il y a quelques années on se cachait un peu, ce n'était pas très moral on va dire. Aujourd'hui un cadeau qui ne plaît pas on le revend. Les gens ne rougissent plus de cet acte" d'après le responsable de la boutique.