Nantes : la Tan lance une campagne de sécurité dans les transports en commun

Le réseau de transports en commun de l'agglomération nantaise lance sa campagne de sensibilisation contre les mauvais comportements du quotidien. Des affiches sont maintenant visibles dans les bus, les trams et à certains arrêts pour inciter les usagers à rester respectueux et vigilants.

La Tan, le réseau de transports en commun de l'agglomération nantaise, lance une campagne de sécurité et de bons comportements à adopter dans ces véhicules. Les messages sont simples, "au signal sonore, restez dehors", "restez du bon côté" ou encore "regardez à gauche, à droite, re à gauche". Des affiches colorées, tape à l'œil et avec des messages simples à respecter.

Les affiches sont déployées à l'intérieur des bus et des tram de l'agglomération. Aux stations, des stickers sont apposés au sol pour inviter à ne pas dépasser les bandes blanches, pour bien regarder à gauche et à droite avant de traverser les voies, aux stations Commerce, Pirmil et Haluchère.

Une vingtaine de collisions piétons-tram par an

Il faut dire qu'à Nantes, les comportements dangereux sont récurrents. "On voit souvent des personnes qui bloquent les portes du tram pour que leurs copains puissent le prendre à temps" affirme Vincent. "Il y a aussi des gens qui traversent au moment où le tram va redémarrer, qui ne font tout simplement pas attention" selon Robert, un usager quotidien des transports en commun.

Sur le réseau tram, chaque année selon la Tan, une vingtaine de collisions ont lieu avec des piétons distraits, causant en moyenne une dizaine de victimes et 3 accidents graves. Quant aux blocages de portes, ils provoquent chaque année une soixantaine d’incidents, d’une dizaine de victimes (coincements, chutes) et un ou deux accidents graves.

Le matin, il y a souvent beaucoup de monde, à l'arrêt Commerce par exemple. Il y a des gens qui essaient de rentrer qui forcent et qui du coup bloquent tout le monde" - Théo, un usager quotidien du tram à Nantes.

Ce jeudi 18 novembre, Olivier Larnicol, le directeur sécurité envirionnement à la SEMITAN est notre invité à 7h45 pour parler de cette campagne de sensibilisation.