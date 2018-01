C'est l'un des projets qui sont en train de métamorphoser l'île de Nantes. Le nouveau quartier Polaris est en cours de construction sur l'îlot Brossette et le bâtiment le plus emblématique, la tour 360 View, vient tout juste d'être terminée.

Nantes, France

Pour fêter l'événement, le promoteur de la tour 360 View, Kaufman & Broad, lui a offert des habits de lumière pendant les vacances de Noël. Il faut dire que la fin de sa construction est une étape très importante pour ce nouveau quartier en cours de construction sur l'île de Nantes, à la place des entrepôts Brossette. "C'était important de le mettre en avant, de montrer ce qui se passe sur l'île de Nantes et c'est plus intéressant pour en parler que la traditionnelle pause de la première pierre", explique Véra Le Saux de la Créative factory qui a accompagné le promoteur pour ce projet de mise en lumière.

C'est Nicolas Houel qui a illumé la tour 360 View - Nicolas Houel

Celui qui l'a réalisé, c'est Nicolas Houel. Il est concepteur lumière. "D'habitude, je travaille sur des choses plus anciennes comme les menhirs de Carnac. Là, c'est facile de raconter une histoire. Pour la tour 360 view, ce n'était pas possible puisqu'elle est toute neuve et pas encore habitée, mais j'ai travaillé autour de la Loire notamment et le bâtiment est très intéressant à mettre en lumière de par sa forme, on peut notamment s'appuyer sur ses arrêtes". Le résultat a séduit les Nantais qui ont partagé les photos de ces illuminations sur les réseaux sociaux.

La tour 360 View domine de la Loire de ses 18 étages et 50 mètres de haut © Radio France - Marion Fersing

Une mini-ville dans la ville avec aussi son campus étudiant autour de l'école Vatel

Ce bâtiment, c'est le "phare" du projet Polaris. Une tour de 50 mètres de haut, 18 étages, très rectiligne. Derrière la façade gris clair métallisé se cachent 72 appartements hauts de gamme en bord de Loire. À son pied, c'est la construction d'une nouvelle mini-ville dans la ville qui est en train de se terminer. On y trouvera aussi un campus étudiant, celui de Vatel, une grande école d'hôtellerie et de tourisme. Les premiers élèves arriveront en septembre prochain. À terme, ils seront 500 venus du monde entier. Le nouveau quartier abrite donc aussi 300 studios où ils pourront s'installer, un restaurant gastronomique d'application, une brasserie et un café ouverts au public. Les étudiants côtoieront les salariés des 7.000 mètres carrés de bureaux construits juste à côté et les habitants des 178 autres appartements qui donnent côté Vincent-Gâche.