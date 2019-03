Nantes : la vente aux enchères d'une collection d'art africain fait polémique

"Salorges enchères", à Nantes, met en vente ce samedi 23 mars une collection d'art africain, en grande majorité des armes. L'association Afrique Loire dénonce un recel d'objets issus de pillages coloniaux et annonce vouloir assister à la vente pour débattre avec les organisateurs et collectionneurs.

Nantes, France

La salle "Salorges enchères" propose à la vente un "exceptionnel ensemble d'armes courtes africaines", ce samedi 23 mars. Des collectionneurs sont attendus, mais aussi des membres de l'association Afrique Loire, qui dénoncent un recel de pillages coloniaux.

Désaccord sur la provenance des objets

"Des collectionneurs de toute le France et même de l'étranger sont intéressés" affirme Alexandre Kaczorowski, administrateur de la salle de vente. Il dit ne pas comprendre la polémique : "Ce ne sont pas des biens nationaux, ça ne reste que des armes. Ce ne sont pas des objets de culte non plus."

"C'est faux, une quarantaine d'objets parmi les quelque 300, sont des objets de culte", répond Thomas Bouli, membre de l'association Afrique Loire. Selon lui, les collectionneurs et les vendeurs font passer plusieurs fétiches et objets religieux comme armes pour pouvoir les vendre plus facilement. "L'objet le plus cher de cette vente aux enchères, ça n'est pas un couteau ou une hache, mais une statuette rituelle, continue-t-il. Pourquoi mentir ? Pourquoi raconter n'importe quoi ? C'est ça qui nous laisse un goût amer."

La vente a lieu ce samedi 23 mars, à partir de 14 heures. © Radio France - Paul Sertillanges

Ces objets ne sont pas des souvenirs ramenés par des missionnaires religieux mais bien issus de pillages d'officiers de l'armée française"

- Thomas Bouli, membre de l'association Afrique Loire

L'association Afrique Loire dénonce une falsification historique. "Tous ces objets proviennent de la période pré-coloniale, à la fin du 19ème siècle, qui est la période la plus violente, avec de nombreux pillages, affirme Thomas Bouli. Ce ne sont pas des missionnaires religieux qui ont ramené des souvenirs mais ce sont bien des officiers de l'armée française qui ont pillé, sous les ordres de l'État français."

"La salle de vente transformée en salle de débat"

Plusieurs membres de l'association vont se rendre à la salle de vente ce samedi. "Pas pour perturber, promet Thomas Bouli, mais pour transformer la salle de vente en salle de débat. Nous n'allons pas utiliser la violence alors que nous dénonçons la rapine issue de la violence. Ce serait contre productif."