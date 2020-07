Nantes : la vente de protoxyde d'azote interdite aux mineurs dans certains commerces

À Nantes, la vente de protoxyde d'azote commence à être interdite aux mineurs. Depuis le vendredi 10 juillet, l'enseigne "TOC -Trouble Obsessionnel Culinaire" demande une carte d'identité aux jeunes qui souhaitent en acheter. Ce gaz très peu coûteux - 8€90 les 10 cartouches - est surnommé "la drogue du pauvre". Il est utilisé dans la fabrication de crème chantilly, on s'en sert aussi pour les pistolets d'alarme, mais de plus en plus son usage est détourné. Le protoxyde d'azote est un puissant gaz hilarant très prisé des adolescents. La semaine dernière l'ANSES - l'agence de sécurité sanitaire - a tiré la sonnette d'alarme et rappelé les risques encourus : troubles neurologiques, troubles musculaires, convulsions, et parfois coma.

Ces capsules argentées se retrouvent parfois sur la chaussée

Cartouche vide de protoxyde d'azote jetée dans la rue à Nantes. © Radio France - Pascale Boucherie

Une petite capsule grise négligemment jetée sur le sol, ici place du Commerce à Nantes au milieu des piétons, c'est l'emballage d'une drogue qui n'a aucun secret pour Yohann, 26 ans :

C'est du protoxyde d'azote. Les jeunes se défoncent à ça, c'est un vaso-dilatateur"

Surnommé la drogue du pauvre, le protoxyde d'azote, utilisé notamment en pâtisserie pour les siphons à chantilly, est en vente libre, pas cher du tout : 8€90 les 10 cartouches. Dans ce commerce du centre-ville depuis vendredi l'enseigne "TOC Trouble Obsessionnel Culinaire" interdit sa vente aux mineurs. Camille, la directrice de la boutique :

C'est pour limiter la vente et protéger les jeunes. Quand on les voit arriver en groupe pour en acheter, on se doute bien que ce n'est pas pour faire de la chantilly"

Camille, directrice de la boutique TOC Trouble Obsessionnel Culinaire, à Nantes. © Radio France - Pascale Boucherie

Dans cette boutique le ballet des jeunes achetant en groupe ces capsules argentées a débuté il y a plus d'un an.