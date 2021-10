Nantes : la zone de Paridis change pour plus de "vie locale"

Nantes métropole et ses élus doivent décider ce vendredi matin de l'avenir de Paridis. Après plus de cinq ans de réflexion sur le projet, ils doivent normalement voter le réaménagement de cette zone située dans le Nord-Est de Nantes. Ce "renouvellement urbain" intervient une trentaine d'années après la création de ces espaces.

Le but est d'implanter une forme de "vie locale" et de sortir d'un "quartier à fonction unique" explique Fabrice Roussel, vice-président de Nantes métropole. Avec cette construction, la mairie veut conserver son cap idéologique et éviter "toute artificialisation". Un projet donc composé de 20ha, dont cinq hectares sont consacrés à des espaces paysagers. "Cela s'inscrit dans une volonté globale de limiter l'étalement urbain et de reconstruire la ville sur elle-même", indique Fabrice Roussel.

Leroy-Merlin sort de terre

La ville de Nantes va également avoir droit à son deuxième Leroy-Merlin, ces magasins de bricolage sont prisés par les amateurs, le seul à l'heure actuelle est à Rezé, un trajet majeur pour les habitants au Nord de la ville. Parmi les installations, on compte également 25 000 mètres carrés de commerces supplémentaires et 15 000 mètres carrés de surface pour du loisir, des services ou des restaurants.

Il y a également 370 logements qui doivent voir le jour, dont 30% seront réservés à l'habitat social. Cette démarche entre dans le cadre de la volonté portée par la maire de Nantes, Johanna Rolland, "une métropole plus proche des citoyens". Avec cet important chantier, 600 emplois devraient voir le jour dans le commerce et les loisirs sur place. Dans cette visée, le but est de "connecter le quartier à son environnement".