Nantes : le charcutier de Toutes-Aides fait le meilleur boudin blanc nature de France

L'étroite charcuterie ne désemplit pas. Pour goûter le meilleur boudin blanc nature de France, ces clientes n'ont pas hésité à traverser Nantes. Anne vient du Pont-du-Cens : "J'ai vu ça sur Internet, je me suis dit qu'on allait le goûter !" Derrière dans la file d'attente, Françoise est là pour la même raison : "Je fais partie de ceux qui viennent goûter le boudin blanc. Moi, j'habite vers la Tortière mais je me suis dit qu'il fallait absolument aller là-bas !" La notoriété du boudin blanc de Toutes-Aides dépasse même les frontières nantaises, selon Isabelle, la vendeuse : "Ça vient de Saint-Herblain, ce matin on a eu quelqu'un d'Ancenis. Ça surprend ! Apparemment, il y a de vrais amateurs de boudins blancs."

C'est la Confrérie des compagnons du boudin blanc d'Essay, dans l'Orne, qui organise ce concours depuis 1973. Les critères sont exigeants, explique Jean-Michel Patron, le charcutier-traiteur : "Il fallait un diamètre de boudin, une couleur blanc nacré, une longueur à respecter et évidemment le goût". L'artisan a bien voulu nous livrer un peu du secret de son boudin blanc, fait à 50% de lait entier et 50% de viande : "Le lait est infusé avec des aromates. Poireaux, persil, carottes, on peut imaginer pas mal d'infusions. Et après, c'est mélangé avec de la viande et c'est haché très finement." La viande, c'est du porc certifié, élevé au lin : "soit du label soit du Bleu Blanc Cœur", précise le charcutier.

Nature, aux morilles, aux trompettes de la mort ou truffé : on trouve du boudin blanc pour tous les goûts aux Délices de Toutes-Aides. © Radio France - Anne Bertrand

Peut-être que ce boudin blanc est bon aussi grâce à l**'ambiance qui règne dans l'équipe**. Employé des Délices de Toutes-Aides, Bernard Couillaud en est persuadé : "Tout part de là". Le salarié rend honneur à son patron : "C'est la recette de Jean-Michel. On rajoute quelques petites choses des fois mais avant tout c'est la base du patron." Lequel répond : "Il faut un bon charcutier aussi pour réaliser la bonne recette."

En 23 ans, Jean-Michel Patron n'a jamais vendu autant de boudin blanc. Et il ne propose pas que du nature. Pour les fêtes, on trouve aux Délices de Toutes-Aides du boudin blanc aux morilles, aux trompettes de la mort et aux truffes. Ces jours-ci, Bernard Couillaud passe son temps dans les boyaux de porc mais il n'en a pas marre. Bien au contraire : "On le goûte à chaque fois, hein ! Ça se voit d'ailleurs", dit-il dans un éclat de rire.

